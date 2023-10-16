【ET財智Talk】港股尋底之旅未完？ 滙豐劉紹文分析6大指標捕捉港股V彈底

ET財智Talk

中港股市低迷下，港股自今年高位回落逾20%，持續跑輸環球主要股市。內地持續出手救市，繼中央滙金增持4大國有內銀A股後，據報內地最新研究成立「平準基金」，穩定股市信心，規模或達數千億元人民幣。此外，中證監亦宣布收緊A股沽空保證金比例至少80%。踏入第四季市場對中港股市看法轉趨樂觀，究竟中短期港股是否具備反彈條件？「撈底指標」有多高？《ET財智TALK》請來滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文（Kenny）就各項影響市場因素，包括債息、估值、人民幣滙價、A股及新經濟股表現、北水資金流，以及情緒指標等逐一分析。