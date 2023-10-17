【靚太安樂窩】個個都有牛仔褲 唔通個個都會洗牛仔褲？- Levi's CEO教「冰鎮」牛仔褲殺菌

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講到時尚界的長青樹，牛仔褲一定榮登榜首！基本上一年四季都會見到它的縱影，無論男女老幼，相信家中必備牛仔褲。時至今日，牛仔褲已經有很多不同剪裁，包括近年大熱的高腰鬆身款、女士們最愛的skinny jeans，還有玩味十足的潮爆款式，總有一款適合你身型！

在人人都穿牛仔褲的前提下，究竟「牛仔迷」又有沒有聽過牛仔褲不用清洗的傳聞？牛仔褲品牌 Levi's行政總裁奇普・伯格（Chip Bergh），就曾於2014一場會議上，表示自己從來不會把牛仔褲放入洗衣機，自此令到不少消費者相信牛仔褲不用洗的講法。

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