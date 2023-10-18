將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【立法會】尚海龍立法會發言敲銅鑼　遭立法會主席梁君彥提醒

立法會議員尚海龍在立法會發言時，突然敲響攜帶的銅鑼，最終更遭到立法會主席梁君彥提醒。（立法會直播影片）

立法會
今日 21:51
0:06
【立法會】尚海龍發言敲響銅鑼　事後向傳媒示範敲響銅鑼
立法會
今日 22:02
【立法會】尚海龍發言敲響銅鑼　事後向傳媒示範敲響銅鑼
播放中
【立法會】尚海龍立法會發言敲銅鑼　遭立法會主席梁君彥提醒
立法會
今日 21:51
【立法會】尚海龍立法會發言敲銅鑼　遭立法會主席梁君彥提醒