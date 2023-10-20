【ET開市直擊】港股萬七關有冇支持？京東失紅底雙11冇憧憬？

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港股兩頭被夾，一方面美債息續升；另一方面内地A股持續弱勢。恒指兩連跌，失守10天及20天綫，周四收市跌436點，報17,295點，港股會否再試今年底位？萬七關有沒有支持？京東 （09618） 周四舉行雙11發布會，惟股價「先跌為敬」，失守100元紅底，並創香港上市新底。管理層在會上稱，今年參加京東雙11的商家數量按年增長1.5倍，而百億補貼的商品較今年618提升2倍。京東展開雙11活動未見帶動股價，雙11概念仍有憧憬嗎？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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