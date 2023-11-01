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【ET開市直擊】股神再減持比亞迪點走？內銀股盤點及增長分析

內地電動車龍頭比亞迪 （01211） 再被股神巴菲特減持套現2億，股神持股跌穿8%，於短短4個月沽逾千萬股份。剛發布業績的比亞迪周二跌近4%，減持消息會否進一步影響股價？內銀股近期陸續公布第3季業績，摩根士丹利發表報告指，內銀股收入普遍低於預期，市場關注淨息差及手續費收入的壓力，又說內銀撥備前利潤（PPOP）面臨更大的壓力，內銀股前景如何？當中哪一隻股份值得看高一綫？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

業績公布 國有內銀股 中小內銀股 比亞迪股份（01211） 巴菲特 汽車 大行報告 減持 電動車 比亞迪
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【ET開市直擊】股神再減持比亞迪點走？內銀股盤點及增長分析
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