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發展商專訪│會德豐黃光耀：外地專才印花稅「先免後徵」最大效力 明年全年樓價有望升5%

剛出爐的施政報告中，有多項樓市減辣措施，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，相關政策均利好樓市，隨着息口影響逐步減退，相信明年樓價穩步上揚，可錄5%升幅，同時集團將繼續推展「零碳排放」的願景，做到推動永續發展，打造可持續性優質生活。

黃光耀接受專訪時指出，政府於新一份施政報告作出連串減辣，包括調整3項辣稅，以及把合資格外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，此舉屬為最有力措施，畢竟由2015年起推出輸入優才政策，連同高才通在內，估計多年來已有逾30萬專才來港。

他再指，過往不少專才來港後，均以租樓為主，但其實不少專才均打算長駐，具一定買樓需求，相信在新措施下，其置業吸引性加強，估計現時已有逾30萬專才在港，只要有1%打算入市，可帶來極大潛在購買力。

專才入市亦可帶動市場成交，以集團旗下新盤為例，於施政報告宣布減辣約一周間，已連錄3宗專才入市個案，始終今年以來，買家約95%為本地客，在專才置業數量增加，令樓市客群更多元化，估計第四季住宅成交可增2成，而中上價物業及豪宅最為受惠。

寬辣稅激活換樓鏈 帶動成交

此外，除專才置業印花稅實施「先免後徵」外，額外印花稅（SSD）禁售期由3年縮短至2年，令自住客換樓更靈活，激活換樓鏈之餘，有助推高成交量。

同時對於明年樓市亦抱樂觀，黃光耀指︰「相信2024年的樓價及成交量可穩步上揚，今年樓價受息口高企影響，但近期美聯儲已暫緩加息，反映息口接近見頂，而且美國通脹持續溫和，估計明年有機會減息，息口對樓市影響將逐步減退，樓價於明年上半年沒有太大升幅，升幅集中於下半年，可望有5%增長。」

一手成交量方面，估計今年一手成交達1萬至1.1萬宗，高於去年的8,000宗，而待明年息口緩和後，買家勢必加快入市，估計明年新盤交投可重上逾1.5萬宗水平。

另一方面，近年社會環保意識不斷提高，會德豐地產亦着力推展「零碳排放‧綠色宜居‧持續發展」的願景，透過ESG（環境、社會及管治）回饋社會，創造更長遠價值，為社會各持份者創造Win-Win Situation。同時，集團也運用科技去提升建築成效，包括使用建築信息模擬（BIM），與傳統建築方法相比，可減少10%的工程錯漏，在規劃和設計階段，也使用虛擬實境（VR），大幅減少製樣版房/模型所需的物料。

記者：李偉航 潘淑盈

拍攝：樊志恒

剪接：羅志聰

樓價 ESG 一手市場 香港物業 可持續發展 額外印花稅 SSD 印花稅 豪宅 加息
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