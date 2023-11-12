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新手爸媽丨28個月女兒表達能力弱疑患言語障礙　仙樂都：不想女兒被標籤

42歲的仙樂都（吳堯堯）與老公梁國鋒（Godfrey），育有28個月大的女兒Bella，作為新手媽媽的她，由零開始學起，面對育兒的困難，會上網睇YouTube、看育兒書，甚至向有生仔經驗的朋友取經。對於Bella不懂還是不肯說話，媽媽還未弄清楚就已被健康院評估疑患言語障礙，她不想女兒被標籤，同時放下焦慮的情緒，用時間令女兒進步，她說：「有些3、4歲才說話，但一說話便妙語如珠。」

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家庭教育 網絡熱話 演員 言語治療 發展遲緩 幼稚園 新手爸媽
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