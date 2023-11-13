校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

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現今社會瞬息萬變，除了學業上的教育，培養小朋友勇敢自信面對不同挑戰，亦是重要的一環。屹立天水圍區多年的元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園（下簡稱劉良驤紀念幼稚園），正正洞悉到新生代的需要，致力透過「生活化學習」和「自由遊戲」兩大教學特色，讓孩子在生活經驗中學習，進而學習如何去學習，從中建立起「我做得到」的自信和能力。
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