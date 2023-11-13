【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署

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恒指4連跌，上周五再挫308點，收報17,203點。國家主席習近平本周將赴美國出席APEC峰會 ，並於周三與美國總統拜登會晤。這是習近平自2017年後再次訪美，雙方將討論中美關係、台海、俄烏、人權等議題，習拜會有望帶動港股？熱門新經濟股陸續放榜，其中騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 分別於本周三及周四公布業績，有券商料騰訊第3季總收入按年升10%；市場料阿里巴巴非公認會計準則淨利潤按年增加19.3%至30%，兩者績前怎部署？今早9時於《開市追揸沽》為你拆解。
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