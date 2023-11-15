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【ET開市直擊】美通脹降温後市續亢奮？萬億救樓市受惠股盤點

美國10月消費物價指數放緩至3.2%，是7月以來最低，市場憧憬聯儲局不再加息，支持美股3大指數顯著造好，標普500收市升1.9%，是4月以來最大的單日升幅，道指飆近500點，後市會否繼續亢奮？現水平宜加倉美股？據彭博報道，內地最快於本月為「三大工程」提供逾1萬億元人民幣低成本資金，以穩定樓市，消息對港股短綫刺激立竿見影，恒指夜期升近500點，加上市場憧憬美國息口見頂以及習拜會，恒指後市可否持續造好？而「萬億救樓市」計劃受惠哪些行業？艾德金融董事陳政深（Ryan）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解港股、美股最新部署策略。

CPI 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 通脹 加息 美國聯儲局 見頂 受惠股 經濟數據表現 恒指夜期
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