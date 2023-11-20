直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我

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位於石硤尾的直資學校嶺南大學香港同學會小學（下稱嶺小），一向以「關愛」及「愉快學習」見稱，推行小班及活動教學，緊密的師生關係及對學生的關愛是吸引家長選報的原因之一。近年，校長吳曉靈引入國際文憑課程（IB）教學理念，設計跨學科學習，專業的教學團隊亦在各科加入新元素，同時推動生涯規劃，助學生發掘個人興趣，認清升學方向。
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