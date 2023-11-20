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TOPick診症室丨病情反覆致生活求職難　銀屑病病人易焦慮萌死意

銀屑病，俗稱牛皮癬，患者會因為免疫系統失調，令自身皮膚細胞「內訌」，皮膚不斷發炎增生、常見有紅腫斑塊、流膿及銀白色鱗屑的現象。皮膚科專科醫生侯鈞翔接受TOPick訪問時，便提到銀屑病患者除了要忍受生理上不適外，對外界目光亦非常敏感，當身心均飽受煎熬，病人很易便會陷入一個無止境的惡性循環，有病人更會有尋死念頭，呼籲社會大眾要有同理心。

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3634795

TOPick診症室
今日 22:00
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TOPick診症室丨病情反覆致生活求職難　銀屑病病人易焦慮萌死意
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TOPick診症室丨病情反覆致生活求職難　銀屑病病人易焦慮萌死意
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