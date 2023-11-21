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轉季護膚︱認清潤手霜致敏成分　皮膚科醫生解構轉季護膚秘訣

踏入秋季，保濕護膚特別重要，手部護理亦不能忽略。那麼，選擇潤手霜時又有甚麼需要留意？TOPick訪問了皮膚科專科醫生劉顏銘，教大家分辨潤手霜中常見致敏成分，同時分享平日塗抹潤手霜的注意事項。

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3629709

活得健康啲
今日 10:00
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轉季護膚︱認清潤手霜致敏成分　皮膚科醫生解構轉季護膚秘訣
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轉季護膚︱認清潤手霜致敏成分　皮膚科醫生解構轉季護膚秘訣
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