【家長特備節目】「成為人生設計師，為生命導航」線上講座

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直播中
「成為人生設計師，為生命導航」
接連有學童輕生令人心痛，更令社會各界重視學童面對的壓力，家長應該如何走入子女的内心世界，防範於未然？TOPick新聞邀請香港創意行動(DFCHK)舉辦「成為人生設計師，為生命導航」
內容︰幫助家長了解如何讓孩子主動設計自己的成長過程，從而建立自信、解決問題和應對困難，並分享分享實用工具和策略，讓家長協助孩子在人生旅程中發揮主動性，為他們的未來護航!
主播: 李惠儀
今集嘉賓:
葉文謙(Mr. Jeffrey Ip)
資深大學師訓教育工作者
香港創意行動(DFCHK)主席及DFC國際伙伴
顏珺 (Ms. Eos Ngan)
兒童情緒教練導師 (澳洲墨爾本大學)
青少年情緒教練導師 (澳洲墨爾本大學)
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