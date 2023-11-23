【家長特備節目】「成為人生設計師，為生命導航」線上講座

專題影片

「成為人生設計師，為生命導航」

接連有學童輕生令人心痛，更令社會各界重視學童面對的壓力，家長應該如何走入子女的内心世界，防範於未然？TOPick新聞邀請香港創意行動(DFCHK)舉辦「成為人生設計師，為生命導航」

內容︰幫助家長了解如何讓孩子主動設計自己的成長過程，從而建立自信、解決問題和應對困難，並分享分享實用工具和策略，讓家長協助孩子在人生旅程中發揮主動性，為他們的未來護航!

主播: 李惠儀

今集嘉賓:

葉文謙(Mr. Jeffrey Ip)

資深大學師訓教育工作者

香港創意行動(DFCHK)主席及DFC國際伙伴

顏珺 (Ms. Eos Ngan)

兒童情緒教練導師 (澳洲墨爾本大學)

青少年情緒教練導師 (澳洲墨爾本大學)