【iM會客室】ATMJ光環不再 發掘強勢科技股新星

×
直播中
其他股評時段:
09:28 01810 小米集團
15:54 09888 百度集團
20:30 01024 快手
25:25 01797 東方甄選 & 09901 新東方
30:22 02660 禪遊科技
34:32 內房股「白名單」
39:44 00293 國泰航空
42:12 01797 東方甄選
43:47 00823 領展房產基金
47:55 09988 阿里巴巴
49:20 01024 快手
50:38 09888 百度集團
51:00 02007 碧桂園
51:55 01211 比亞迪股份
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
今日 19:30
46:40
19:00 2023/11/15
48:23
15:30 2023/11/09
61:04
19:30 2023/11/01
47:25
19:30 2023/10/25
56:38
19:45 2023/10/11
53:51
19:45 2023/10/04