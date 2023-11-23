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科網股績後點揀好？救市不斷內房困局可緩解？

多隻焦點科網股近日相繼放榜，周二收市後公布業績的百度 （09888） 周三升逾4%，是表現最強勢藍籌；同日放榜的快手 （01024） 業績理想，績後亦升近3%；早前包括騰訊 （00700） 在內大多數科網股季業均超預期，哪隻股份值得跟進？個別內房股周三繼續有炒作。繼上周傳出内地泵水逾萬億救樓市，最新消息指，內地監管機構擬起草一份中資地產商「白名單」，擴大對房地產行業的融資支持，涉及50間國企及民企，今年相繼有債務違約的碧桂園 （02007） 、旭輝控股 （00884） 、遠洋集團 （03377） 均上榜，近日救市消息不斷，內房困局可緩解？紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一分析。

快手－WR（81024） 快手—W（01024） 百度集團－SWR（89888） 百度集團—SW（09888） 騰訊控股－R（80700） 騰訊控股（00700） 騰訊 科技軟件股 業績公布 遠洋集團（03377）
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今日 08:40
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