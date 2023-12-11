校長專訪︱設冰球隊馬術班多元化活動　鄧英喜中學校長助學生找強項建自信發光發亮

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能夠想像到一間資助中學能夠開辦冰球隊、馬術班還有法文美食班嗎?位於將軍澳的博愛醫院八十週年鄧英喜中學就敢想敢做！鄧英喜中學創校25年，由第一任校長開始都堅守一個信念――「每個細路，只要給他們合適的平台，他們都有機會成功」!上任6年的李慧校長秉承這個傳統，為學生提供多元化活動，從中找到自己的強項及自信心，終有一天會找到屬於自己的一片天！
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