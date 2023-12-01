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粵港搜房│St. George's Mansions 3房大宅 雙扇大門兼私人電梯大堂夠氣派

由信置及中電合作發展的何文田嘉道理道豪宅項目St. George's Mansions，發展商今開放現樓示範單位予傳媒參觀，屬2座12樓B單位，實用面積1,868平方呎，3房連雙套房間隔。單位由知名設計事務所Brewin Design Office精心打造，透過銀色及米色等色調，營造典雅氛圍。單位設有私人電梯大堂，私隱度十足，並採用雙扇大門設計，倍添大宅氣派。客飯廳以橫廳設計，闊度達9米，面積逾540平方呎。

3房 一手市場 中電 St. George's Mansions 信和 豪宅 何文田 設計 九龍塘
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