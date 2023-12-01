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校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

幼兒階段是學習語言的黃金時期，愈早開始學習新語言，思維和適應力有更好的發展。圓玄學院幼稚園校董會決定由本學年起，調撥1000萬元，連續3年在會屬5所圓玄幼稚園推出「全新英語教學方針」，將英語從課本層面，提升至生活應用之上，除了增加外籍教師人數，每日英語課時佔總課時五成或以上外，學校亦將英語融入不同的學習領域，透過全方位的英語環境和大量的英語互動學習，提升幼兒自然運用英語的能力和自信心。

全文：https://topick.hket.com/article/3660683

幼稚園
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