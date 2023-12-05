藥明系重挫怎部署？港股咩水平有支持？

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藥明生物 （02269） 預期業務增長受壓，股價周一急瀉近24%後停牌，同系兼首日「染藍」的藥明康德 （02359） 急挫近9%，是兩隻表現最差藍籌，藥明合聯 （02268） 亦錄雙位數跌幅，藥明系捱沽怎部署？港股連跌2個交易日，周一再挫184點，報16,646點，見去年11月中以來收市新低。大市全日成交縮減至逾1063億元。內地12月中旬或將舉行「中央經濟工作會議」，對後市有多大利好作用？恒指在甚麼水平有較大支持？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶Sir）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。
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