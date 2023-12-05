將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
藥明系重挫怎部署？港股咩水平有支持？

藥明生物 （02269） 預期業務增長受壓，股價周一急瀉近24%後停牌，同系兼首日「染藍」的藥明康德 （02359） 急挫近9%，是兩隻表現最差藍籌，藥明合聯 （02268） 亦錄雙位數跌幅，藥明系捱沽怎部署？港股連跌2個交易日，周一再挫184點，報16,646點，見去年11月中以來收市新低。大市全日成交縮減至逾1063億元。內地12月中旬或將舉行「中央經濟工作會議」，對後市有多大利好作用？恒指在甚麼水平有較大支持？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶Sir）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

藍籌股 經濟 成交 停牌 藥明合聯（02268） 藥明康德（02359） 藥明生物（02269） 板塊 恒生指數 港股
ET開市直擊
今日 08:40
播放中
藥明系重挫怎部署？港股咩水平有支持？
ET開市直擊
今日 08:40
藥明系重挫怎部署？港股咩水平有支持？
45:42
美國PCE符預期怎解讀？港股破底反彈可撈？
ET開市直擊
08:40 2023/12/01
美國PCE符預期怎解讀？港股破底反彈可撈？
50:13
港股12月前瞻 年底前可吼消費、旅遊股？
ET開市直擊
08:40 2023/11/30
港股12月前瞻 年底前可吼消費、旅遊股？
50:00
美團績後部署策略 手機設備股可追？
ET開市直擊
08:40 2023/11/29
美團績後部署策略 手機設備股可追？
42:34
車股捱沽可趁機低吸？沙特ETF值得憧憬？
ET開市直擊
08:40 2023/11/28
車股捱沽可趁機低吸？沙特ETF值得憧憬？
48:10
港股闖萬八關動力足？內房物管股爆上怎部署？
ET開市直擊
08:40 2023/11/24
港股闖萬八關動力足？內房物管股爆上怎部署？
44:45
科網股績後點揀好？救市不斷內房困局可緩解？
ET開市直擊
08:40 2023/11/23
科網股績後點揀好？救市不斷內房困局可緩解？
46:14
NVDA績後怎部署 快手、百度季績勝預期可吼？
ET開市直擊
08:40 2023/11/22
NVDA績後怎部署 快手、百度季績勝預期可吼？
50:49
人仔急升港股續看好？小米、快手業績前後部署
ET開市直擊
08:40 2023/11/21
人仔急升港股續看好？小米、快手業績前後部署
47:42
阿里分拆遇阻績後股價有排捱？藥明合聯首掛點部署？
ET開市直擊
08:40 2023/11/17
阿里分拆遇阻績後股價有排捱？藥明合聯首掛點部署？
57:27
騰訊、京東績後部署 港股急上萬八後市趨樂觀？
ET開市直擊
08:40 2023/11/16
騰訊、京東績後部署 港股急上萬八後市趨樂觀？
52:07
美通脹降温後市續亢奮？萬億救樓市受惠股盤點
ET開市直擊
08:41 2023/11/15
美通脹降温後市續亢奮？萬億救樓市受惠股盤點
50:35
大行唱淡港股恒指點走？京東、網易績前部署
ET開市直擊
08:40 2023/11/14
大行唱淡港股恒指點走？京東、網易績前部署
45:51
【ET開市直擊】理想季績勝預期利好股價？ 中芯績後部署
ET開市直擊
08:40 2023/11/10
【ET開市直擊】理想季績勝預期利好股價？ 中芯績後部署
41:02
【ET開市直擊】美債息回落續利好股市？港、美科技股仲有得彈？
ET開市直擊
08:40 2023/11/09
【ET開市直擊】美債息回落續利好股市？港、美科技股仲有得彈？
46:56
【ET開市直擊】小米14銷量破百萬可吼？內險禁0費率買唔過？
ET開市直擊
08:40 2023/11/08
【ET開市直擊】小米14銷量破百萬可吼？內險禁0費率買唔過？
44:46
【ET開市直擊】內房危機見曙光？領展績前可否追入？
ET開市直擊
08:40 2023/11/07
【ET開市直擊】內房危機見曙光？領展績前可否追入？
45:16
【ET開市直擊】小米強勢可持續？蘋果業績後部署
ET開市直擊
08:40 2023/11/03
【ET開市直擊】小米強勢可持續？蘋果業績後部署
52:07
【ET開市直擊】美聯儲議息後拆局 港股11月可有起色？
ET開市直擊
08:40 2023/11/02
【ET開市直擊】美聯儲議息後拆局 港股11月可有起色？
54:32
【ET開市直擊】股神再減持比亞迪點走？內銀股盤點及增長分析
ET開市直擊
08:40 2023/11/01
【ET開市直擊】股神再減持比亞迪點走？內銀股盤點及增長分析