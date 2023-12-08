將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
港股低迷港交所續捱沽？降級蔓延內險股怎部署？

恒指周四跌117點，收報16,345點，再創年內低位。港股連日低迷，港交所 （00388） 難升，即使政府研究增加流動性，但暫時仍未見成效。自上月中減印花稅後，港交所股價累跌15%，跑輸大市，周四更一度跌穿250元，港交所會否繼續捱沽？穆迪降香港信貸評級展望至「負面」，亦相繼下調中資公司的評級展望，最新將多間內險公司評級展望降至「負面」，中國人壽 （02628） 、財險 （02328） 等均上榜，此番舉動對相關板塊影響有多大？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

評級公司／評級機構 評級機構 印花稅 穆迪 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 中國財險（02328） 中國人壽（02628） A股 板塊
ET開市直擊
今日 08:40
播放中
港股低迷港交所續捱沽？降級蔓延內險股怎部署？
ET開市直擊
今日 08:40
港股低迷港交所續捱沽？降級蔓延內險股怎部署？
47:19
香港被降評級展望怎解讀？多家公司回購有何啟示
ET開市直擊
08:40 2023/12/07
香港被降評級展望怎解讀？多家公司回購有何啟示
55:58
【ET開市直擊】內地遭降評級展望港股點行？港股外咩市場可吼？
ET開市直擊
08:40 2023/12/06
【ET開市直擊】內地遭降評級展望港股點行？港股外咩市場可吼？
47:10
藥明系重挫怎部署？港股咩水平有支持？
ET開市直擊
08:40 2023/12/05
藥明系重挫怎部署？港股咩水平有支持？
45:42
美國PCE符預期怎解讀？港股破底反彈可撈？
ET開市直擊
08:40 2023/12/01
美國PCE符預期怎解讀？港股破底反彈可撈？
50:13
港股12月前瞻 年底前可吼消費、旅遊股？
ET開市直擊
08:40 2023/11/30
港股12月前瞻 年底前可吼消費、旅遊股？
50:00
美團績後部署策略 手機設備股可追？
ET開市直擊
08:40 2023/11/29
美團績後部署策略 手機設備股可追？
42:34
車股捱沽可趁機低吸？沙特ETF值得憧憬？
ET開市直擊
08:40 2023/11/28
車股捱沽可趁機低吸？沙特ETF值得憧憬？
48:10
港股闖萬八關動力足？內房物管股爆上怎部署？
ET開市直擊
08:40 2023/11/24
港股闖萬八關動力足？內房物管股爆上怎部署？
44:45
科網股績後點揀好？救市不斷內房困局可緩解？
ET開市直擊
08:40 2023/11/23
科網股績後點揀好？救市不斷內房困局可緩解？
46:14
NVDA績後怎部署 快手、百度季績勝預期可吼？
ET開市直擊
08:40 2023/11/22
NVDA績後怎部署 快手、百度季績勝預期可吼？
50:49
人仔急升港股續看好？小米、快手業績前後部署
ET開市直擊
08:40 2023/11/21
人仔急升港股續看好？小米、快手業績前後部署
47:42
阿里分拆遇阻績後股價有排捱？藥明合聯首掛點部署？
ET開市直擊
08:40 2023/11/17
阿里分拆遇阻績後股價有排捱？藥明合聯首掛點部署？
57:27
騰訊、京東績後部署 港股急上萬八後市趨樂觀？
ET開市直擊
08:40 2023/11/16
騰訊、京東績後部署 港股急上萬八後市趨樂觀？
52:07
美通脹降温後市續亢奮？萬億救樓市受惠股盤點
ET開市直擊
08:41 2023/11/15
美通脹降温後市續亢奮？萬億救樓市受惠股盤點
50:35
大行唱淡港股恒指點走？京東、網易績前部署
ET開市直擊
08:40 2023/11/14
大行唱淡港股恒指點走？京東、網易績前部署
45:51
【ET開市直擊】理想季績勝預期利好股價？ 中芯績後部署
ET開市直擊
08:40 2023/11/10
【ET開市直擊】理想季績勝預期利好股價？ 中芯績後部署
41:02
【ET開市直擊】美債息回落續利好股市？港、美科技股仲有得彈？
ET開市直擊
08:40 2023/11/09
【ET開市直擊】美債息回落續利好股市？港、美科技股仲有得彈？
46:56
【ET開市直擊】小米14銷量破百萬可吼？內險禁0費率買唔過？
ET開市直擊
08:40 2023/11/08
【ET開市直擊】小米14銷量破百萬可吼？內險禁0費率買唔過？
44:46
【ET開市直擊】內房危機見曙光？領展績前可否追入？
ET開市直擊
08:40 2023/11/07
【ET開市直擊】內房危機見曙光？領展績前可否追入？