港股低迷港交所續捱沽？降級蔓延內險股怎部署？

×
直播中
恒指周四跌117點，收報16,345點，再創年內低位。港股連日低迷，港交所 （00388） 難升，即使政府研究增加流動性，但暫時仍未見成效。自上月中減印花稅後，港交所股價累跌15%，跑輸大市，周四更一度跌穿250元，港交所會否繼續捱沽？穆迪降香港信貸評級展望至「負面」，亦相繼下調中資公司的評級展望，最新將多間內險公司評級展望降至「負面」，中國人壽 （02628） 、財險 （02328） 等均上榜，此番舉動對相關板塊影響有多大？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。
今日 08:40
47:19
08:40 2023/12/07
55:58
08:40 2023/12/06
47:10
08:40 2023/12/05
45:42
08:40 2023/12/01
50:13
08:40 2023/11/30
50:00
08:40 2023/11/29
42:34
08:40 2023/11/28
48:10
08:40 2023/11/24
44:45
08:40 2023/11/23
46:14
08:40 2023/11/22
50:49
08:40 2023/11/21
47:42
08:40 2023/11/17
57:27
08:40 2023/11/16
52:07
08:41 2023/11/15
50:35
08:40 2023/11/14
45:51
08:40 2023/11/10
41:02
08:40 2023/11/09
46:56
08:40 2023/11/08
44:46
08:40 2023/11/07