求子辛酸︱34歲KOL媽媽備孕3年終如願　分享求診公院不孕科經歷盼助同路人

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孩子是上天賜予父母的禮物，每一個生命都是珍貴。34歲的本港KOL媽媽Sherman婚後三年，嘗試過各種方法仍未成功懷孕，夫婦二人心灰已冷下，輾轉到公立醫院不孕科求醫，希望透過宮內人工授精（IUI）或試管嬰兒（IVF）方法懷孕，豈料在求診期間突然得到上天眷顧自然成孕。他們寄語正備懷孕的人士，必須保持心情輕鬆愉快，「沉重的壓力是阻礙受孕的原因之一」，Sherman並將今次不孕科求診經歷公開，希望能夠幫到想懷孕的婦女。
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