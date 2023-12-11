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【開市追揸沽】中經會快開港股有改善？議息前夕美股續造好？

港股繼續尋底，恒指上周五收市挫11點，報16,334點，全周計累跌495點，連跌兩周。上周五舉行的中共中央政治局，定調明年經濟要穩中求進，而中央經濟工作會議預計將於近期召開，將會部署明年中國經濟政策和經濟工作任務，會議前夕可有助改善港股氣氛？美股方面，標普500上周五報4,604點，見去年3月以來收市高位。美國聯儲局將於周二召開今年最後一次的議息會議，市場聚焦「點陣圖」對明年減息幅度的預測，以及關注主席鮑威爾會後講話，議息前夕美股可繼續造好？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》為你捕捉港股、美股最新走勢預測。

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開市追揸沽
今日 08:40
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