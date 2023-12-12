聚焦3大央行議息 前瞻日圓日股美股走勢

ET開市直擊

本周「超級議息周」，美國、歐洲及英國3大央行將議息，市場觀望儲局於本港時間周四凌晨公布議息結果，及美國今晚公布的通脹數據，美股周一反覆上升，道指周一收市創創近兩年高；標指亦再創今年以來最高水平。勞動市場強勁，市場預期明年出現軟著陸的機會上升，美國明年何時會啟動減？美股可否持續看好？港股周一曾跌穿16000點再創今年低，最終跌132點，收報16201點，港股短期有無力反彈？反彈目標可以望多少？受股神巴菲特加持的日本股市今年升幅逾20%，日股明年走勢將如何？日圓今年累計跌逾一成後，近日十分波動，上周下旬高位見141後，今早跌至146水平，日央行亦於下周議息，據報官員認為不急於本月結束負利率政策，然而早前日央行行長植田和男等接連表態，暗示日本的負利率時代可能將告終，日圓走勢將如何？光大證券國際環球市場及外滙策略師湯麗鴻（Kemmy）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一拆解。