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【ET財智Talk】股債明年回報均逾10%？臻享王良享展望2024年環球投資部署

今年環股市表現優於債市，美國更領先其他市場，亞洲區內個別市場如日本及印度等亦升幅顯著，中港股市卻墊底；《ET財智TALK》請來臻享顧問有限公司董事總經理王良享，為大家展望2024年環球投資部署，在預期明年經濟放緩及減息憧憬下，股市配置有甚麼需要注意？美股有甚麼板塊值得留意？中港股市表現明年會否好轉？並分析近月國債息回落刺激資金追入債劵，明年趨勢能否持續？投資組合應如何分布？

市場動向 大行報告 負利率 見頂 財富及資產管理 減肥 新能源 外滙 股票 收息股
ET財智Talk
19:45 2023/12/18
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ET財智Talk
19:45 2023/12/18
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