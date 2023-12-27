【ET開市直擊】監管收緊手遊股何去何從？小米蔚來新車有憧憬？

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聖誕假期前夕內地公布加強網絡遊戲監管，手遊股上周五隨即急瀉，騰訊 （00700） 市值一度蒸發近5,000億元，收市重挫12%，連同急瀉24%的網易 （09999） ，是兩隻表現最差藍籌。消息震散手遊股後，內地隨即釋出善意降溫，騰訊及網易ADR周二見反彈，投資者怎部署？監管收緊下手遊股又何去何從？小米 （01810） 將於周四舉行汽車發布會，市場料集團將交代更多首款電動車「SU7」的資料；蔚來 （09866） 率先發布行政旗艦車型ET9，預售價格80萬元人民幣，將於明年首季交付，蔚來ADR周二急彈10%，新產品推出兩隻股份可有憧憬？艾德金融董事陳政深（Ryan）今早9時於《ET開市直擊》為你盤點。
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