校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine's幼稚園受熱捧之謎

童學園

創校逾50年的國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten，下稱St. Cat）可謂「星二代學校」，吸引一眾星爸星媽排隊報讀，包括陳慧琳、蔡少芬、郭可盈、陳浩民和胡杏兒等，為甚麼令St.Cat有如此強大吸引力？在該校教學30年的黃淑恒校長強調收生一視同仁，除了課程與時並進之外，作為幼兒的啟蒙老師，與教學團隊一直以愛心培育小朋友全人發展。

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