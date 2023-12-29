【ET開市直擊】港股重上萬七確定轉勢？小米汽車發布會後部署

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港股在期指結算日顯著上升，周四升418點，收17,043點，夜期跌70點，仍可守17,000關。恒指今年以來累跌逾15%，港股是時候見底回升了嗎？轉勢的關鍵因素是甚麼？小米 （01810） 周四舉行汽車發布會，董事長雷軍多次將小米SU7與保時捷Taycan Turbo、Tesla Model S比較，不過始終未交代小米SU7的預訂、交付時間表以至售價水平，僅稱「請大家耐心等幾個月」。小米周四股價反覆，全日逆市跌0.2%，今年以來累升逾45%，股價短綫整固後可再上？集團新電動車業務前景如何？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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