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示範單位│薈鳴2房曝光 走東方簡約家居風 玄關設高身儲物櫃

由宏安地產 (01243) 發展的黃大仙單幢盤薈鳴，今開放兩個示範單位予傳媒參觀，分別以18樓F及A室為藍本，為1房及2房的交樓標準示範單位，最快於本周末對外開放。18樓A室為兩房間隔 ，實用面積為 356 平方呎 ，層與層之間的高度約 3.15 米 ，單位外接 38 平方呎露台及工作平台，空間感十足。單位設計以木條子裝飾配木紋地磚 為主調，營造東方簡約家居風感覺。玄關位置設有高身儲物櫃 ，內置多個層板，提供儲物空間、雨傘收納位置及鞋櫃間隔。

薈鳴 一手市場 裝修設計 2房 黃大仙 宏安
示範單位
20:07 2024/01/03
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