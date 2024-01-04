【ET開市直擊】網遊新規有轉機手遊股可吼？議息紀錄有何啟示？

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騰訊 （00700） 、網易 （09999） 周三逆市靠穩。外電引述消息指，中宣部出版局局長馮士新遭免職，鮮食子涉及及上月公布的網遊新規。最新人事變動，是否意味內地網遊新規有修改空間？手遊股值得部署？聯儲局發表上月議息紀錄，官員認為美國經濟前景存高度不確定性，不過去年通脹有所下降，認為利率可能處於或接近見頂，但又同時指出未來利率前景不確定性異常高。聯儲局未提供減息時間表，拖累美股3大指數下挫。會議記錄對減息路徑及大市走勢有何啟示？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。
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