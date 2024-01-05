粵港搜房｜啟德新屋苑會所媲美五星級酒店 巨型宴會廳宴客夠氣派

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由恒地發展，鄰近地鐵啟德站的新盤 HENLEY PARK項目會所面積逾27,500平方呎，並以五星級度假酒店為設計藍本。主會所位於高座住宅大樓「GRAND HENLEY」的地下及地庫，用上巨型落地玻璃窗，組成光影流麗的波浪型外觀，起伏有致。「禮賓大堂」選用天然石材鋪砌，簡潔高雅，另外亦設有專為三五知己共聚的「尊尚雅座」和「暢聚吧」，空間雅致、舒適。
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