聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

TOPick柴犬追星

人自出娘胎便開始遇上各樣事物，一次又一次的經歷令人成長，逐漸演變成這刻的模樣。

17年過去，聲夢小花詹天文（Windy）既是一名中六生，同時亦是備受TVB力捧的歌手，最近推出新歌《大雕刻家》的她唱出一段有關成長的故事。



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形象：Emilie Chow

記者：梁樂欣