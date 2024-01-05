【ET開市直擊】紅海危機續利航運及油股？煤炭股強勢點部署？

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紅海危機升級，全球最大航運公司馬士基再度無限期停駛受影響航道，刺激上海集運指數期貨於過去12個交易日飆升逾1.6倍。中東緊張局勢加劇亦推動國際油價上漲。航運股及石油股周四普遍造好，有關板塊可持續造好？內地宣布今年起恢復煤炭進口關稅，煤炭股近日表現強勢，中國神華 （01088） 周四再升近2%，暫錄9連升，投資者可吼該板塊？煤炭股可否成為今年亮點？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你捕捉焦點板塊走勢。
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