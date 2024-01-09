健康人生丨74歲林超英分享養生之道　談人生最奢侈的一次：買冷氣全家涼快

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提起前天文台台長林超英，許多人第一時間就諗到「慳電」，「唔開冷氣」，「唔洗褲」，不少年青一代更以「怪人」、「奇人」，甚至「環保狂人」來形容他。為了想了解當中更多底蘊，TOPick就邀請了前台長做訪問，分享下他一直提倡的節約動機及成效，又會訪問74歲仍健步如飛的他究竟有何養生之道？期間他更意外透露人生第一次奢侈之時，原來竟與冷氣有關。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3642147
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