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【ET開市直擊】聯想AI PC有憧憬升勢持續？春節行情股怎部署？

恒指上日收報16,190點，跌0.2%。雖然大市疲弱，但亦有個別藍籌股逆市造好，成為市場焦點，聯想集團（00992） 於國際消費電子展（CES）2024上舉行發布會，展示40多款基於人工智能的全新設備與解決方案，包括10多款聯想AI PC，為市場帶來憧憬，期望公司能借助AI換機潮驅動業績重拾增長。聯想集團股價再度大升，收報10.62元，升4.5%，為表現最佳藍籌。股價年頭調整後可以發力再上？現水平追入有多大風險？元旦假期內地出遊數據佳，綫上旅遊平台的預訂量亦倍增。澳門旅客流量更強勁，每日旅客量創疫情後新高。不少券商唱好濠賭股及攜程集團（09961）等，春節行情是否可以看好？應如何部署？ 大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳（Curtis）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解。

沽出 買入價 買入 投資策略 宏觀分析 旅客量 澳門 CES 元旦 個股分析
ET開市直擊
今日 08:40
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