將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
記者實測︱記者直撃遊山姆　團友大肆搶購到底抵唔抵？

深圳山姆超市成為港人假日掃貨好去處，近來很多旅行社都加入這個戰團，紛紛推出山姆購物團，價格由最平的$99至$699不等，TOPick記者日前參加了團費$499東瀛遊2日1夜的山姆購物團，當中包送2人一張一年會籍山姆會員卡，記者實地考察食玩買，還整合了10大必買的賀年食品，以及團友10大精選必掃筍貨！

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3687257/

專題影片
22:05 2024/01/11
播放中
記者實測︱記者直撃遊山姆　團友大肆搶購到底抵唔抵？
專題影片
22:05 2024/01/11
記者實測︱記者直撃遊山姆　團友大肆搶購到底抵唔抵？
1:26
西九靚餐廳丨嘆住海景嚐美食 3間西九寶藏打卡餐廳
專題影片
22:00 2023/12/23
西九靚餐廳丨嘆住海景嚐美食 3間西九寶藏打卡餐廳
0:58
打卡攻略丨香港故宮文化博物館七大打卡位
專題影片
22:00 2023/12/22
打卡攻略丨香港故宮文化博物館七大打卡位
62:47
【升中選校特備節目】「升中自行派位選校攻略」線上講座
專題影片
15:50 2023/12/20
【升中選校特備節目】「升中自行派位選校攻略」線上講座
2:26
工展會｜第57屆工展會閞鑼　多個品牌推出期間限定優惠
專題影片
20:00 2023/12/16
工展會｜第57屆工展會閞鑼　多個品牌推出期間限定優惠
45:28
【TOPick Band 1學堂特備節目】補習名師Spencer Sir英語聽說讀寫必勝法
專題影片
15:20 2023/12/12
【TOPick Band 1學堂特備節目】補習名師Spencer Sir英語聽說讀寫必勝法
4:10
社內相親丨教主盧瀚霆演總裁自爆「唔知點鍚」　呂爵安不對劇集成績抱期望
專題影片
21:00 2023/11/26
社內相親丨教主盧瀚霆演總裁自爆「唔知點鍚」　呂爵安不對劇集成績抱期望
61:49
【家長特備節目】「成為人生設計師，為生命導航」線上講座
專題影片
15:20 2023/11/23
【家長特備節目】「成為人生設計師，為生命導航」線上講座
0:57
魔雪奇緣丨迪士尼魔雪奇緣世界開幕慶典　食買玩全攻略+必到3大新遊戲
專題影片
23:32 2023/11/16
魔雪奇緣丨迪士尼魔雪奇緣世界開幕慶典　食買玩全攻略+必到3大新遊戲
3:53
施政報告丨調查指教育同工對國家前景充滿信心 善德基金提建議加強愛國教育
專題影片
11:00 2023/11/13
施政報告丨調查指教育同工對國家前景充滿信心 善德基金提建議加強愛國教育
3:37
冰上火花丨AK捱冷拍劇凍到狂流鼻涕　Ian直認入行後添無力感：令過往的信念崩塌
專題影片
18:27 2023/11/02
冰上火花丨AK捱冷拍劇凍到狂流鼻涕　Ian直認入行後添無力感：令過往的信念崩塌
12:52
MIRROR迪士尼賀出道5周年　Jer變「土豪」Edan回應FC解散
專題影片
20:00 2023/11/01
MIRROR迪士尼賀出道5周年　Jer變「土豪」Edan回應FC解散
0:59
【西九好去處】發掘M+高級審美之作
專題影片
17:30 2023/10/27
【西九好去處】發掘M+高級審美之作
1:04
【打卡攻略】「啟德海灣」週末打卡新熱點 免費參觀光影展覽
專題影片
17:00 2023/10/27
【打卡攻略】「啟德海灣」週末打卡新熱點 免費參觀光影展覽
0:50
【拍拖勝地】尖沙嘴海濱花園拍拖睇日落　望維多利亞港超寫意
專題影片
19:00 2023/10/26
【拍拖勝地】尖沙嘴海濱花園拍拖睇日落　望維多利亞港超寫意
2:27
【靚太安樂窩】個個都有牛仔褲 唔通個個都會洗牛仔褲？- Levi's CEO教「冰鎮」牛仔褲殺菌
專題影片
13:16 2023/10/17
【靚太安樂窩】個個都有牛仔褲 唔通個個都會洗牛仔褲？- Levi's CEO教「冰鎮」牛仔褲殺菌
8:00
【ViuTV節目發布會】ERROR封何啟華為「一兆爺」　保錡教攞美國Visa秘訣：畀150蚊買藍剔
專題影片
19:57 2023/10/13
【ViuTV節目發布會】ERROR封何啟華為「一兆爺」　保錡教攞美國Visa秘訣：畀150蚊買藍剔
4:18
【陳慧琳演唱會】馮德倫考慮一個月始答應當嘉賓　Kelly預告明年年底香港開個唱
專題影片
18:23 2023/10/02
【陳慧琳演唱會】馮德倫考慮一個月始答應當嘉賓　Kelly預告明年年底香港開個唱
1:08
【我推的孩子】香港首個官方期間限定店登陸又一城　1:1角色擺設+獨家發售過百款周邊商品
專題影片
19:10 2023/09/28
【我推的孩子】香港首個官方期間限定店登陸又一城　1:1角色擺設+獨家發售過百款周邊商品
3:02
【開心速遞】鄧永健與趙希洛緣盡感不捨　吳展驊盼認識宅女譚坤倫期待感情戲
專題影片
17:24 2023/09/28
【開心速遞】鄧永健與趙希洛緣盡感不捨　吳展驊盼認識宅女譚坤倫期待感情戲