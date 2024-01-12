【ET開市直擊】美通脹超預期大市怎走？美團、藥明急彈後部署

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美國12月CPI按年升3.4%，是3個月以來最大升幅，同時高於市場預期的3.2%；核心CPI按年升3.9%，較11月放緩，但仍高於預期。美國通脹達標的步伐較預期慢，美股仍可強勢？而港股方面終止7連跌，美國CPI超預期，加上市場關注內地即將公布的CPI，港股有力再衝？美團 （03690） 近日股價不斷尋底，周三一度跌至2018年招股價，集團周四出手斥資4億元首次回購，刺激股價曾彈逾7%，全日仍升逾半成，回購消息對股價刺激作用有多大？另一隻藥明生物 （02269） 周四亦升勢凌厲，集團料今年新增專案目標由80個升至110個，股價升近9%，為升幅最大藍籌，股價升勢可持續？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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