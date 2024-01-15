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Sick問識答｜哮喘發作難以呼吸 醫生拆解2大因素+3大症狀

哮喘患者平日與常人無異，惟病發時卻會出現咳嗽、難以呼吸等症狀，令患者極為辛苦。香港胸肺學會代表胸肺科專科醫生黃慕蓮醫生接受訪問，為大家拆解哮喘3大症狀，以及發病因素。

壓力 咳嗽 哮喘
Sick問識答
今日 08:00
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Sick問識答｜哮喘發作難以呼吸 醫生拆解2大因素+3大症狀
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