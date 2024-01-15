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【開市追揸沽】台灣選舉出爐台股可吼？港股憧憬再有政策出台？

台灣大選塵埃落定，由民進黨「賴蕭配」當選，是有史以來第2弱勢的勝選組合。有分析指，是次選擇結果有機會令台海局勢升溫，會否衝擊到台灣經濟以至台股表現？另一方面，台灣加權指數最新已超越恒指逾1,000點，若有興趣買台股該如何選擇？港股方面，恒指全周累跌290點，連續下跌兩周。內地上周五公布的經濟數據好壞參半，其中12月新增貸款及社會融資規模均遜預期，農曆新年前可憧憬內地推出救市措施？港股後市持續看淡抑或離「見底」不遠呢？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。

見底 遜於預期 台股 民進黨 選舉 農曆新年 兩岸關係 台灣 板塊 恒生指數
開市追揸沽
今日 08:40
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