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記者直擊︱東瀛遊2日1夜山姆團　暢遊兩大景點究竟有咩睇?

深圳山姆超市成為港人假日掃貨好去處，近來很多旅行社都加入這個戰團，紛紛推出山姆購物團，價格由最平的$99至$699不等，TOPick記者日前參加了團費$499東瀛遊2日1夜的山姆購物團，當中包送2人一張一年會籍山姆會員卡，記者實地考察食玩買，還整合了10大必買的賀年食品，以及團友10大精選必掃筍貨！

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好去處 旅行團 旅遊行程 山姆 東瀛遊 深圳
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記者直擊︱東瀛遊2日1夜山姆團　暢遊兩大景點究竟有咩睇?
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