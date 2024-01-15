【ET財智Talk】美股7雄後勁仍有多強？經濟及企業盈利前景未明如何選股？利達黃耀宗為你捕捉穩陣優質潛力股

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踏入一月資產市場大波動，環球股債市值一度蒸過萬億美元。但EPFR資金流反映，截至一月首周，全球股票基金仍吸資76億美元，當中美股基金連續兩周錄得淨流入。面對經濟及企業盈利前景未明，選股策略如何定？《ET財智TALK》請來利達LW基金經理及合伙人黃耀宗 （Andy）就資金走向及基本面，為大家捕捉優質潛力股。
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