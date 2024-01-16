【ET開市直擊】百度急挫怎部署？日股、印股ETF推介

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有報道指百度 （09888） 旗下文心人工智能大模型，被用作訓練軍事AI系統，雖然集團澄清跟實驗室無合作，但外界憂慮百度成為美國潛在制裁對象，股價周一重挫逾11%，險守「紅底股」，成為表現最差藍籌，百度急挫投資者怎部署？日經平均指數連升第6個交易日，周一高見36,000點，再次見近34年以來高位。同日印度股市亦再創出歷史新高，帶動數隻香港上市的印度ETF見上市高位。日本、印度市場今年發展潛力如何？相關ETF怎選擇？光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻（Kimmy）今早9時於《ET開市直擊》為你揭曉。
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