【ET開市直擊】傳內地救市港股有救？電動車再掀減價戰點部署？

×
直播中
彭博報道指，中國考慮下半年發行1萬億人民幣特別國債，加大財政刺激提振經濟。另外彭博亦引述消息指，平安銀行已把41間地產商列入融資支持名單，本港開發商新世界 （00017） 、新地 （00016） 等均榜上有名。恒指周二收市失守16,000點關口，跌至14個月以來收市低位。救市消息陸續傳出，可否帶動港股迎來較強反彈？內地電動車再掀起減價戰，Tesla（TSLA.US）日前將內地部分車款減價2%至6%；有傳理想汽車 （02015） 亦有車款首次跌至30萬元以內。內地電動車股近日股價處於弱勢，板塊前景如何？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
今日 08:40
43:07
08:40 2024/01/16
43:27
08:40 2024/01/12
46:24
08:40 2024/01/11
39:25
08:40 2024/01/10
39:48
08:40 2024/01/09
36:07
08:40 2024/01/05
44:53
08:40 2024/01/04
57:24
08:40 2024/01/03
51:55
08:40 2023/12/29
64:33
08:40 2023/12/28
48:24
08:40 2023/12/27
48:03
08:40 2023/12/22
47:45
08:40 2023/12/21
46:57
08:40 2023/12/20
52:59
08:40 2023/12/19
44:07
08:40 2023/12/15
51:50
08:40 2023/12/14
44:13
08:40 2023/12/13
43:37
08:40 2023/12/12