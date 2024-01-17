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【ET開市直擊】傳內地救市港股有救？電動車再掀減價戰點部署？

彭博報道指，中國考慮下半年發行1萬億人民幣特別國債，加大財政刺激提振經濟。另外彭博亦引述消息指，平安銀行已把41間地產商列入融資支持名單，本港開發商新世界 （00017） 、新地 （00016） 等均榜上有名。恒指周二收市失守16,000點關口，跌至14個月以來收市低位。救市消息陸續傳出，可否帶動港股迎來較強反彈？內地電動車再掀起減價戰，Tesla（TSLA.US）日前將內地部分車款減價2%至6%；有傳理想汽車 （02015） 亦有車款首次跌至30萬元以內。內地電動車股近日股價處於弱勢，板塊前景如何？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

電動車 汽車 地產 Tesla 新世界 理想汽車—W（02015） 理想集團 新世界發展（00017） 新鴻基地產（00016） 新地
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