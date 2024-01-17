校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

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位於元朗區的八鄉中心小學有別於市區的小學，校內有一片綠油油的草地供學生追、跑、跳，加上校內平房式的設計，上學猶如每天度假一樣，遠離石屎森林的煩囂。就連校長都不是穿正裝，而是頭戴漁夫帽、簡單的T恤打扮，原來這身裝束每個學生、老師甚至校工都有一套，更加融入學校的大自然環境。八鄉中心小學的黎婉姍校長指學校每年都會辦全方位學習，每一級都有不同的主題， 而當中小五學生需要由買餸開始動手製作一餐親恩宴給父母品嘗，有父母吃到兒女親手煮的菜式，不禁感動得眼濕濕。
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