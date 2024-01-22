【開市追揸沽】PCE出爐前美股續強？港股迫近投降點怎部署？

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美國多項經濟數據較預期強勁，加上多名聯儲局官員表明不急於減息，市場對3月開始減息的預期顯著降溫，惟美股持續走強，道指和標指上周五均創歷史新高。市場關注本周五公布的通脹指標PCE，數據出爐前夕美股可繼續強勢？而港股方面則繼續尋底，恒指上周五收報15,308點，再挫83點。港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇承認港股估值接近「投降點」，即投資者不問價沽貨，接近「人踩人」，投資者該怎部署？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。
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