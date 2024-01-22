將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【開市追揸沽】PCE出爐前美股續強？港股迫近投降點怎部署？

美國多項經濟數據較預期強勁，加上多名聯儲局官員表明不急於減息，市場對3月開始減息的預期顯著降溫，惟美股持續走強，道指和標指上周五均創歷史新高。市場關注本周五公布的通脹指標PCE，數據出爐前夕美股可繼續強勢？而港股方面則繼續尋底，恒指上周五收報15,308點，再挫83點。港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇承認港股估值接近「投降點」，即投資者不問價沽貨，接近「人踩人」，投資者該怎部署？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。

香港交易所（00388） 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 經濟 減息 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國 通脹 道瓊斯工業平均指數
開市追揸沽
今日 08:40
播放中
【開市追揸沽】PCE出爐前美股續強？港股迫近投降點怎部署？
開市追揸沽
今日 08:40
【開市追揸沽】PCE出爐前美股續強？港股迫近投降點怎部署？
61:53
【開市追揸沽】台灣選舉出爐台股可吼？港股憧憬再有政策出台？
開市追揸沽
08:40 2024/01/15
【開市追揸沽】台灣選舉出爐台股可吼？港股憧憬再有政策出台？
41:09
【開市追揸沽】中美CPI出爐大市跌定未？春節前旅遊股可追？
開市追揸沽
08:40 2024/01/08
【開市追揸沽】中美CPI出爐大市跌定未？春節前旅遊股可追？
49:07
【開市追揸沽】港股首季展望及選股策略 阿里裁定壟斷有何影響？
開市追揸沽
08:40 2024/01/02
【開市追揸沽】港股首季展望及選股策略 阿里裁定壟斷有何影響？
54:26
【開市追揸沽】前瞻美國PCE及內地LPR 港股撈底定逃生？
開市追揸沽
08:40 2023/12/18
【開市追揸沽】前瞻美國PCE及內地LPR 港股撈底定逃生？
49:46
【開市追揸沽】中經會快開港股有改善？議息前夕美股續造好？
開市追揸沽
08:40 2023/12/11
【開市追揸沽】中經會快開港股有改善？議息前夕美股續造好？
52:44
【開市追揸沽】銷量出爐車股點部署？恒大迎清盤聆訊內房點行？
開市追揸沽
08:40 2023/12/04
【開市追揸沽】銷量出爐車股點部署？恒大迎清盤聆訊內房點行？
50:09
【開市追揸沽】美團、B站業績前瞻 PCE前夕美股點走？
開市追揸沽
08:40 2023/11/27
【開市追揸沽】美團、B站業績前瞻 PCE前夕美股點走？
47:44
【開市追揸沽】恒指季檢出爐怎部署？聚焦英偉達、小米業績
開市追揸沽
08:40 2023/11/20
【開市追揸沽】恒指季檢出爐怎部署？聚焦英偉達、小米業績
50:48
【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署
開市追揸沽
08:40 2023/11/13
【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署
46:48
【開市追揸沽】巴郡業績有何啟示？港股轉勢抑或短期反彈？
開市追揸沽
08:40 2023/11/06
【開市追揸沽】巴郡業績有何啟示？港股轉勢抑或短期反彈？
45:22
【開市追揸沽】滙控業績前瞻 騰訊擬被減持點部署？
開市追揸沽
08:40 2023/10/30
【開市追揸沽】滙控業績前瞻 騰訊擬被減持點部署？
55:20
【開市追揸沽】美股科技巨頭業績前瞻 施政報告撤辣可有憧憬？
開市追揸沽
08:40 2023/10/24
【開市追揸沽】美股科技巨頭業績前瞻 施政報告撤辣可有憧憬？
43:53
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？
開市追揸沽
08:40 2023/10/16
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？
50:32
【開市追揸沽】以巴衝突對投資市場影響 綠債上市追揸沽策略
開市追揸沽
08:40 2023/10/10
【開市追揸沽】以巴衝突對投資市場影響 綠債上市追揸沽策略
47:48
【開市追揸沽】港股、美股十月走勢前瞻 恒大系復牌後部署
開市追揸沽
08:40 2023/10/03
【開市追揸沽】港股、美股十月走勢前瞻 恒大系復牌後部署
54:55
【開市追揸沽】中美關係改善受惠股盤點 停擺風險下美股點部署？
開市追揸沽
08:40 2023/09/25
【開市追揸沽】中美關係改善受惠股盤點 停擺風險下美股點部署？
45:24
【開市追揸沽】LPR出爐前夕大市怎走？緑債認購攻略
開市追揸沽
08:40 2023/09/18
【開市追揸沽】LPR出爐前夕大市怎走？緑債認購攻略
57:13
【開市追揸沽】北水續流入港股怎走？ 中美角力蘋果發布會有憧憬？
開市追揸沽
08:40 2023/09/11
【開市追揸沽】北水續流入港股怎走？ 中美角力蘋果發布會有憧憬？
56:44
【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據
開市追揸沽
08:40 2023/09/04
【開市追揸沽】財爺發文減印花稅冇望？拆解電動車銷量數據