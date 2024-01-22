【ET財智Talk】美、日、印股市2024年仍值博？仍持有中港股票該如何做？永明龔偉怡教你強積金MPF組合調配策略

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2023年年底環球股票反彈，帶動全年強積金收復失地，全年回報率約3.5%，為三年來首次回復正回報。以資產類別計，美國股票基金表現最好，全年回報率達24%，而日本、環球、歐洲股票基金亦錄得雙位數回報率；印度市場已連升八年，還有沒有機會跑贏？中港股票基金則「包尾」。展望2024年，市場預期通脹受控，美國經濟或實現「軟着陸」，MPF組合應如何調配？《ET財智TALK》請來永明首席投資策略師龔偉怡Ada為大家分析。
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