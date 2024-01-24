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【Sick問識答】壓力大、少運動增乳癌風險？醫生拆解病發年齡+5大高危因素

不少人認為中年婦女才會患上乳癌，但事實上任何人、任何種族及年齡，皆有患上乳癌的風險，不容忽視。外科專科醫生周芷茵醫生接受訪問，為大家拆解乳癌謬誤及5大高危因素。

壓力 癌症 醫生 乳癌
Sick問識答
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【Sick問識答】壓力大、少運動增乳癌風險？醫生拆解病發年齡+5大高危因素
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