將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET開市直擊】人行急降準港股續反彈？中字頭股再受捧？

人行行長周三突然預告，將於下月5日降準半個百分點，向市場提供1萬億元人民幣人流動，港股尾市應聲一度挾高逾600點，最終收報15,899點，夜期再彈153點，收復16,000點大關。內地頻頻傳出救市消息，有利港股繼續反彈？「中字頭」股周三亦受追捧。國資委表示，研究將市值管理納入央企負責人業績考核，引導負責人更加重視旗下上市公司的市場表現，及時運用增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅以更好地回報投資者。「中字頭」股繼續上揚？投資者怎選擇？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

有利 降準 增持 中國人民銀行 回購 國際集團 人民幣 國資委 板塊 恒生指數
ET開市直擊
今日 08:40
播放中
【ET開市直擊】人行急降準港股續反彈？中字頭股再受捧？
ET開市直擊
今日 08:40
【ET開市直擊】人行急降準港股續反彈？中字頭股再受捧？
51:54
【ET開市直擊】傳2萬億救市影響大？馬雲蔡崇信增持阿里可吼？
ET開市直擊
08:40 2024/01/24
【ET開市直擊】傳2萬億救市影響大？馬雲蔡崇信增持阿里可吼？
47:11
【ET開市直擊】港股跌穿萬五點咩位有支持？淡市股份推介
ET開市直擊
08:40 2024/01/23
【ET開市直擊】港股跌穿萬五點咩位有支持？淡市股份推介
39:53
【ET開市直擊】港股技術反彈力度多強？港交所唔跟市升續造淡？
ET開市直擊
08:40 2024/01/19
【ET開市直擊】港股技術反彈力度多強？港交所唔跟市升續造淡？
51:55
【ET開市直擊】港股會否繼續跌？美國零售數據佳怎解讀？
ET開市直擊
08:40 2024/01/18
【ET開市直擊】港股會否繼續跌？美國零售數據佳怎解讀？
49:34
【ET開市直擊】傳內地救市港股有救？電動車再掀減價戰點部署？
ET開市直擊
08:40 2024/01/17
【ET開市直擊】傳內地救市港股有救？電動車再掀減價戰點部署？
43:07
【ET開市直擊】百度急挫怎部署？日股、印股ETF推介
ET開市直擊
08:40 2024/01/16
【ET開市直擊】百度急挫怎部署？日股、印股ETF推介
43:27
【ET開市直擊】美通脹超預期大市怎走？美團、藥明急彈後部署
ET開市直擊
08:40 2024/01/12
【ET開市直擊】美通脹超預期大市怎走？美團、藥明急彈後部署
46:24
【ET開市直擊】港股7連跌弱勢難改？轉吼美股、黃金怎部署？
ET開市直擊
08:40 2024/01/11
【ET開市直擊】港股7連跌弱勢難改？轉吼美股、黃金怎部署？
39:25
【ET開市直擊】聯想AI PC有憧憬升勢持續？春節行情股怎部署？
ET開市直擊
08:40 2024/01/10
【ET開市直擊】聯想AI PC有憧憬升勢持續？春節行情股怎部署？
39:48
【ET開市直擊】科網股可趁低博反彈？中植破產連鎖效應幾大？
ET開市直擊
08:40 2024/01/09
【ET開市直擊】科網股可趁低博反彈？中植破產連鎖效應幾大？
36:07
【ET開市直擊】紅海危機續利航運及油股？煤炭股強勢點部署？
ET開市直擊
08:40 2024/01/05
【ET開市直擊】紅海危機續利航運及油股？煤炭股強勢點部署？
44:53
【ET開市直擊】網遊新規有轉機手遊股可吼？議息紀錄有何啟示？
ET開市直擊
08:40 2024/01/04
【ET開市直擊】網遊新規有轉機手遊股可吼？議息紀錄有何啟示？
57:24
【ET開市直擊】港股開局差怎部署？農曆新年前賭股可吼？
ET開市直擊
08:40 2024/01/03
【ET開市直擊】港股開局差怎部署？農曆新年前賭股可吼？
51:55
【ET開市直擊】港股重上萬七確定轉勢？小米汽車發布會後部署
ET開市直擊
08:40 2023/12/29
【ET開市直擊】港股重上萬七確定轉勢？小米汽車發布會後部署
64:33
【ET開市直擊】2024年港股美股部署 美債等其他資產怎配置
ET開市直擊
08:40 2023/12/28
【ET開市直擊】2024年港股美股部署 美債等其他資產怎配置
48:24
【ET開市直擊】監管收緊手遊股何去何從？小米蔚來新車有憧憬？
ET開市直擊
08:40 2023/12/27
【ET開市直擊】監管收緊手遊股何去何從？小米蔚來新車有憧憬？
48:03
【ET開市直擊】美擬加關稅電動車股續弱？手機設備股回落怎部署
ET開市直擊
08:40 2023/12/22
【ET開市直擊】美擬加關稅電動車股續弱？手機設備股回落怎部署
47:45
【ET開市直擊】濠賭股趁年底可買入？ 阿里人事變動利好前景？
ET開市直擊
08:40 2023/12/21
【ET開市直擊】濠賭股趁年底可買入？ 阿里人事變動利好前景？
46:57
港股明年上半年展望 美團股價跌夠未？
ET開市直擊
08:40 2023/12/20
港股明年上半年展望 美團股價跌夠未？