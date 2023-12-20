【ET開市直擊】人行急降準港股續反彈？中字頭股再受捧？

ET開市直擊

人行行長周三突然預告，將於下月5日降準半個百分點，向市場提供1萬億元人民幣人流動，港股尾市應聲一度挾高逾600點，最終收報15,899點，夜期再彈153點，收復16,000點大關。內地頻頻傳出救市消息，有利港股繼續反彈？「中字頭」股周三亦受追捧。國資委表示，研究將市值管理納入央企負責人業績考核，引導負責人更加重視旗下上市公司的市場表現，及時運用增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅以更好地回報投資者。「中字頭」股繼續上揚？投資者怎選擇？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。