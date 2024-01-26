科學尖子︱媽媽陪讀點燃學習熱忱　港生科學國際賽奪獎盼留港讀醫

×
直播中
只要找到有興趣的範疇，就能點燃學習的熱忱。今年中四的辛信晞，在初中時發現科學有太多未知的奧秘，激發她追求知識的熱誠，獲學校推薦參加科學國際賽，經過兩年訓練和甄選，成為香港代表參賽，更勇奪獎牌。她感激老師和父母支持，特別是媽媽重拾書本陪讀，成為她邁步向前的一大助力。
今日 10:00
3:34
10:00 2024/01/21
3:45
10:00 2024/01/14
4:09
10:00 2024/01/07
4:00
10:00 2023/12/31
5:09
10:00 2023/12/24
3:27
10:00 2023/12/17
3:22
10:00 2023/12/10
4:35
10:00 2023/12/03
2:09
10:00 2023/11/26
4:25
10:00 2023/11/19
2:50
10:00 2023/11/12
4:00
10:00 2023/11/05
3:20
10:00 2023/10/29
2:24
10:00 2023/10/22
3:37
10:00 2023/10/15
3:03
10:00 2023/10/08
3:59
10:00 2023/10/01
4:35
10:00 2023/09/17