科學尖子︱媽媽陪讀點燃學習熱忱　港生科學國際賽奪獎盼留港讀醫

湊得輕鬆啲

只要找到有興趣的範疇，就能點燃學習的熱忱。今年中四的辛信晞，在初中時發現科學有太多未知的奧秘，激發她追求知識的熱誠，獲學校推薦參加科學國際賽，經過兩年訓練和甄選，成為香港代表參賽，更勇奪獎牌。她感激老師和父母支持，特別是媽媽重拾書本陪讀，成為她邁步向前的一大助力。

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