【開市追揸沽】美科技七雄業績前瞻 中美角力下港股點走？

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美股3大指數上周五個別發展，美股本周焦點之一為大型企業陸續公布業績，包括「美股七雄」中的5間科技公司，包括微軟（MSFT.US）、Alphabet（GOOG.US）、蘋果（AAPL.US）、亞馬遜（AMZN.US）和Meta（META.US），哪隻股份值得業績前吸納？中美關係再現冷峰，美國國會提出新法案，禁止藥明生物 （02269） 及藥明康德 （02359） 等生物技術公司取得聯邦合約，擔心構成國家安全風險，拖累藥明系上周五重挫。聯想 （00992） 亦成為今波中美角力潮受害者，美國媒體一篇評論文章，呼籲美國政府禁用聯想電腦，受累消息聯想上周五同樣急跌。中美角力下大市及有關股份如何受影響？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。
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